Trier : Silvesterlauf: Voranmeldungen mit Melderekord

Der 30. Bitburger-0,0%-Silvesterlauf in Trier hat schon vor dem ersten Startschuss den ersten Rekord zu verzeichnen: Noch nie wollten so viele Läufer eine Startnummer haben. Foto: Holger Teusch

Trier Am Freitag, 20. Dezember endet die Voranmeldefrist für den 30. Bitburger-0,0%-Silvesterlauf in Trier mit einem ersten Rekord.

Noch nie wollten so viele Menschen beim deutschen Sao Paulo dabei sein. Am Donnerstagnachmittag lagen 2256 Einträge in der Meldeliste vor. 25 mehr, als vor zehn Jahren, als durch den Boom um Lauflegende Haile Gebrselassie am Silvestertag (also gut zehn Tage später) 2231 Nummern vergeben waren.