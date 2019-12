Adventslauf : Silvesterlauftest in Zell für Marathon-Ass Katharina Steinruck

Die bereits für den Olympiamarathon 2020 qualifizierte Katharina Steinruck, geborene Heinig, testet am Sonntag beim Adventslauf in Zell an der Mosel ihre Form mit Blick auf den Trierer Silvesterlauf. Foto: Holger Teusch, Unterm Bergfried 20, 54538 Bausendorf, Telefon 06532/954022/Holger Teusch

Zell Deutsche Olympia-Marathon-Kandidatin bekommt starke Konkurrenz aus Afrika. Yannik Duppich ist am Sonntag (15.12.) die deutsche Hoffnung beim 16. Zeller Raiffeisenbank-Adventslauf.

Ihre derzeitige Formkurve? „Ansteigend“, erklärt Steinruck. „Ich habe meine Form ganz gut halten können nach dem Frankfurt-Marathon“, glaubt sie. Eine gewisse Unsicherheit bleibt aber nach sieben wettkampffreien Wochen. Zumal sich ihre Hauptkonkurrentin Mutie voll im Wettkampfmodus befindet. Für Steinruck ist der Zeller Adventslauf auch eine Standortbestimmung mit Blick auf den Bitburger-0,0%-Silvesterlauf in Trier. „Es ist einfach ein schöner Lauf: familiär, gemütlich, mit einer anspruchsvollen und abwechslungsreichen Strecke“, sagt sie über den einzigen Stadtlaufs an der Mosel zwischen Trier und Koblenz. Während es auf der 900-Meter-Runde von Zell auch ruhige Abschnitte gibt, wird sie im „deutschen Sao Paulo“ am 31. Dezember auf jedem Meter angefeuert werden.

Bei den Frauen stehen dank Steinruck die Chancen einen deutschen Sieg in Zell gut. Dagegen wird es Yannik Duppich von der LG Vulkaneifel schwer haben, sich gegen die angekündigten Ostafrikaner durchzusetzen. Der Trainer des 2017er Zell-Siegers Samuel Fitwi kommt via Cross-Europameisterschaft in Lissabon direkt aus den USA, wo er studiert, an die Mosel. Der vielfache luxemburgische Meister und Adventslauf-Sieger von 2013, Pol Mellina, hat sich ebenso angesagt, wie der dreimalige Bitburger-0,0%-Läufercup-Gewinner Christoph Gallo aus Belgien und Teklay Rezene aus Eritrea. Und dann sind da Tony Lingangoi und Linus Ruto (beide Kenia). Ersterer lief 25 Kilometer 2018 in 1:13:28 Stunden schneller, als der deutsche Rekordler Karl Fleschen aus Mehren (1:13:58). Ruto klopfte vor einem Jahr über Halbmarathon mit 1:01:48 Stunden an die Weltelite an.