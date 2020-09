Trier : So schnell wie noch nie?

Anders als beim 16. Raiffeisenbank-Adventslauf in Zell 2019 tritt Läufer Yannik Duppich von der LG Vulkaneifel (blaues Trikot) beim SWT-Flutlichtmeeting in Trier über 10 000 Meter und der Luxemburger Pol Mellina als Tempomacher seiner Schwester Martine über 5000 Meter an. Foto: Holger Teusch