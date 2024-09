Fotos vom Event Entspannt, fröhlich, himmelblau: So war der Frauenlauf in Trier

Am Samstagabend in Brüssel lief die Weltspitze hinter Olivia Gürth her. Am Sonntagmorgen waren es die rund 800 Teilnehmerinnen des Edith Lücke-Frauenlaufs. Die 22-Jährige vom Ausrichterverein Silvesterlauf Trier siegte bei ihrem Frauenlaufdebüt in 18:20 Minuten. Am Vorabend hatte Gürth auf dem ersten Kilometer (in 2:55,43 Minuten) des 3000-Meter-Hindnisrennens Tempo gemacht. In ihrem Windschatten, die drei Medaillengewinnerinnen von Paris – und ihre Vereinskameradin Gesa Krause. Beim Sieg der Paris-Dritten Faith Cherotich (Kenia/9:02,36) gegen Olympia-Goldmedaillengewinnerin Winfried Yavi (Bahrain/9:02,87) holte sich die Vizeeuropameisterin mit Saisonbestzeit von 9:08,94 Minuten die deutsche Jahres-Spitzenposition zurück.