Freundschaftlauf : Sommer-Eifellauf in Ernzen

Ernzen Eifelläufe, das vereinsübergreifende Lauftraining an wechselnden Orten, hat sich seit 25 Jahren im Winterhalbjahr etabliert. In loserer Reihenfolge werden diese Freundschaftsläufe aber auch im Sommer, wie am kommenden Sonntag (7. Juli) in Ernzen, organisiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch