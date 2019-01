später lesen Crosslauf Spannung programmiert FOTO: Holger Teusch FOTO: Holger Teusch Teilen

Beim letzten Wertungslauf zur 43. Mosel-Crosslauf-Serie am 2. Februar in Gladbach geht es in den meisten Altersklassen und in drei der vier Hauptkategorien noch um den Gesamtsieg. Von Holger Teusch