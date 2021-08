Spendenlauf : Spendenlauf durchs Überflutungsgebiet

Wo vor zwei Jahren die Premiere des Ehranger Stadtmauerlauf gefeiert wurde, werden am Sonntag, 5. September 2021 Spenden für die Geschädigten der Flutkatastrophe vom Juli gesammelt. Foto: Holger Teusch

Trier-Ehrang Ehranger Lauforganisatoren geben trotz jährlich immer neuer Hürden nicht auf und stellen bereits die dritte Veranstaltung auf die Beine.

Nach der erfolgreichen Premiere des Ehranger Stadtmauerlaufs 2019 kam Corona. Beim SV Ehrang steckte man den Kopf nicht in den Sand und organisierte 2020 pandemiegerecht im weitläufigen Gelände statt im Ortskern einen Berglauf auf die Hochmark. Vor knapp zwei Monaten standen bei der Juli-Flut auch weite Teile der Stadtlaufstrecke unter Wasser. Ein Stadtmauerlauf? Unmöglich! Der SV Ehrang gibt aber nicht auf. Im Gegenteil: Am Sonntag, 5. September veranstaltet der Sportverein eine vom Trierischen Volksfreund präsentierte Benefiz-Veranstaltung zugunsten der Geschädigten in den Trierer Stadtteilen Ehrang und Quint.