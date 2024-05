32. Lehwaldlauf Mehren Spontanläufer drehen Extrarunde beim Lehwaldlauf (Fotos)

Viel Arbeit am Tag der Arbeit für die Lauf-Organisatoren des SV Mehren: Beim 32. Lehwaldlauf in der Vulkaneifel nutzten am 1. Mai so viele Läufer spontan die Möglichkeit des Laufs durch den Frühlingswald, dass kurzzeitig die Nachmeldezettel ausgingen. Das Team um Daniel Schmidt meisterte aber auch diese Herausforderung und schickte insgesamt rund 130 Läufer auf vier unterschiedlich lange Strecken. Im Hauptlauf über zehn Kilometer setzte sich wie im Vorjahr Clemens Fox vom SV Manderscheid durch. Schnellste Frau war Viola Pulvermacher vom SV Fortuna Ulmen vor dem Duo Michelle Bauer und Katja Leis vom LT Schweich. Die Fünf-Kilometer-Läufer drehten versehentlich eine gut 300 Meter lange Extrarunde über den Mehrener Sportplatz. Nach insgesamt also etwa 5,3 Kilometer waren Selina Benz (LT Schweich) und Norbert Schneider (TV Scheven) die schnellsten. Älterer Teilnehmer war der 90-jährige Hans Both aus Prüm, der fünf Kilometer walkte und sich anschließend auf die Gespräche mit alten Lauffreunden freute.