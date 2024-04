Porträt Andreas Strupp Ein Radsport-Vizeweltmeister, sein Leichtathletik-Team und der Lötkolben des Sohns

Andreas Strupp fährt immer noch gerne Rad! „Mit dem Radfahren habe ich nie aufgehört. Das kann man ja machen, bis man 80 oder 90 ist“, sagt der 63-Jährige. Auch an einem späten Mittwochnachmittag im April tritt der viermalige Teilnehmer an der Rheinland-Pfalz-Rundfahrt und mehrfache Landesmeister in die Pedale. Aber diesmal nicht nur aus Freude an der Bewegung an der frischen Luft. „Ich habe nach Sand für die Sprunggrube im Saar-Mosel-Stadion geschaut.“