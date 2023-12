Weihnachtsläufe Laufen bis zur Bescherung

Wer kurz vor Weihnachten noch einmal in Gemeinschaft die Laufschuhe schnüren will, kann das am 23. Dezember in Bekond. Nach drei Jahren Pause bietet der SV Bekond wieder einen Weihnachtsfreundschaftslauf an. Treffpunkt ist am Tag vor Heiligabend um 14.30 Uhr am Bekonder Bürgerhaus am Sportplatz. Eine 11,5-Kilometer-Strecke, die um drei Kilometer verkürzt werden kann, wird angeboten. Startgeld wird keines verlangt, aber eine Spendenbox zugunsten der Trierer Tafel und Schulspeisung der Welthungerhilfe in Burundi sind aufgestellt. Im Ziel gibt es warmen Tee und für alle, die wollen, auch Glühwein. (Internet: www.bekond-aktiv.de)