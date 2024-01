Sporttipp Winter-Eifellauf in Dahlem

Dahlem · Mindestens einmal in jeder Eifellauf-Saison wird durch Schnee gelaufen. Diese Serie führt der Eifellauf in Dahlem an diesem Samstag weiter.

19.01.2024 , 08:46 Uhr

In Dahlem im Eifelkreis Bitburg-Prüm startet der achte Eifellauf der 31. Saison der Landschaftslaufserie und führt diesmal wieder durch die verschneite Eifellauflandschaft. Foto: Die Eifelläufer

Von Holger Teusch