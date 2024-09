Sporttipps fürs Wochenende Trierer Frauenlauf, Gerolsteiner Triathlon-Comeback und Disc Golf

Rund 800 Frauen und damit so viele wie im Rekordjahr 2023 werden am Sonntagvormittag auf den Straßen von Deutschlands ältester Stadt beim Edith Lücke-Frauenlauf des Vereins Silvesterlauf Trier erwartet. Start (10 Uhr) für den Fünf-Kilometer-Lauf entlang vieler der berühmtesten Trierer Baudenkmäler ist an den Kaiserthermen, Ziel im Amphitheater. Nachmeldungen sind am Samstag (14.9., 10-18 Uhr) in der Trierer Neustraße und am Sonntag (15.9., 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr) auf dem Schulhof des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums möglich. Dort gibt auch die Startunterlage. Startnummern gibt es nicht. Als Teilnahmeberechtigung gilt das diesmal himmelblaue Frauenlauf-Shirt. Die Zeitmessung erfolgt mit dem ausgegebenen Chip, der am Fußgelenk befestigt wird.