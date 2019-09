Leichtathletik : Sprinterfreud und -leid im Moselstadion

Trier Der U-20-Leichtathletik-Nachwuchs der Region Trier hat das Rheinlandmeisterschafts-Heimspiel im Moselstadion genutzt. Johannes Hein bleibt über 400 Meter unter 50 Sekunden.

So schnell ist seit fünf Jahren kein Jugendlicher aus der Region Trier eine Stadionrunde gelaufen! Johannes Heins Sieg bei den U-20-Rheinlandmeisterschaften am letzten August-Samstag im Trierer Moselstadion ist aber nicht nur wegen der guten Zeit von 49,78 Sekunden bemerkenswert. Der 19-Jährige vom Post-Sportverein Trier (PST) hatte keine zwei Stunden zuvor bereits das 800-Meter-Rennen in 1:56,98 Minuten gewonnen. „Johannes ist in einem Dauer-Formhoch. Der kommt gar nicht mehr runter“, freut sich PST-Lauftrainer Marc Kowalinski.