Internationale Sportbegegnung Erst Apfelernte, dann nationaler Rekord und U-20-Weltjahresbestzeit

Nur wer ganz genau hinsieht, dem fällt auf, dass Samuel Kirezi am Donnerstagabend nicht ganz mit den gleichen Voraussetzungen an den Start geht, wie andere Teilnehmer des Friends-of-Rwanda-Meeting. Der 15-Jährige trägt Trägerhemd und Shorts, so wie alle anderen im Trierer Moselstadion. Samuel Kirezi wärmt sich genauso auf, absolviert Steigerungen, stellt seinen Startblock für das abschließende 4 x 400-Meter-Staffelrennen ein. Doch er drückt nicht die spitzen Spikenägel von Rennschuhen in die Startvorrichtung, sondern die weichen Sohlen von Straßenlaufschuhen. Auf der Nachbarbahn wartet der Startläufer des USC Mainz mit ultraleichten Sprintspikes an den Füßen auf das Startsignal. Daneben hat jemand in die Schuhe verbaute Carbonplatten an den Füßen.