Anmeldung nur noch heute 2300 Teilnehmer: Die Wiedergeburt des Trierer Stadtlaufs

Die ersten Teilnehmer des Trierer Stadtlaufs haben ihre Startnummern in den vergangenen Tagen bereits in den Händen gehalten. Per Post werden die Unterlagen derzeit zugestellt. „Die ersten 1000 Startnummern sind verschickt. Alle, die sich bis zum heutigen Freitag anmelden, bekommen sie per Post“, verspricht Nicolas Klein. Was sich wohl nur die wenigsten vorstellen können: Der Versand ist reine Handarbeit und viele der Startnummern wandern durch die Hände des Vorsitzenden des Vereins Trierer Stadtlauf in den Briefumschlag. „Die Adress-Aufkleber müssen gedruckt werden und die Startnummern kommen zusammen mit einem Info-Schreiben und Sicherheitsnadeln in den Umschlag“, erklärt Klein.