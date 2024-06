Trierer Stadtlauf Erster Stadtlauf mit Zehn – und jetzt der erste Stadtlaufsieg

„Der Trierer Stadtlauf gehört einfach dazu. Ich war noch fast in jedem Jahr dabei, seit ich zehn bin“, sagt Stadtlauf-Gewinner Yannick Pütz. Bereits als Zehnjähriger lief er zehn Kilometer. Damals quasi für jedes Lebensjahr einen Kilometer. Knapp eine Stunde habe er zusammen mit seinem Vater damals gebraucht, erinnert er sich und betont: „Ich wollte das damals unbedingt machen. Ich glaube, heute wäre das gar nicht mehr erlaubt.“ Es war ein Motivationsschub. Der Junge aus dem kleinen Eifeldorf Greimersburg begann mit der Leichtathletik. Dass er Talent für die Mittelstrecken von 800 Meter bis 1500 Meter hat, kristallisierte sich schnell heraus. Drei Mal in Folge war er Rheinlandmeister über 800 Meter. Bestzeit: 1:55,46 Minuten. Als Jugendlicher nahm Pütz an Deutschen Meisterschaften teil. Dahin will er auch als Erwachsener. Die sogenannte B-Norm von 3:51 Minuten über 1500 Meter ist realistisch.