38. Trierer Stadtlauf Fast 3000 Stadtläufer trotzen dem Regen (Fotos)

Aus Trierer Sicht war es einer der erfolgreichsten Stadtläufe in der Geschichte. Über Halbmarathon setzten sich die Trierer Studentin Lotte Bös in 1:31:13 Stunden und der Ur-Trierer Martin Müller, der für die LG Meulenwald Föhren startet, in 1:12:25 Stunden durch. Über zehn Kilometer siegte Yannick Pütz vom Postsportverein Trier in 32:31 Minuten. Einzig die Französin Alexandra Droulin brach als schnellste Frau in 37:37 Minuten in die Phalanx der Läufer aus der Region ein.