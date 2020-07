Leichtathletik : Startschuss mit Desinfektionsmittel

Extra

Die Werfer machen am kommenden Sonntag (12. Juli) den Anfang: Der TV Germania Trier bietet im Trierer Moselstadion ab 10 Uhr einen außerplanmäßigen Hammerwurftag an (Informationen und Anmeldung per E-Mail bei Franz Pauly (Pauly.Franz@t-online.de).

Am 16. und 23. Juli sollen unter der Federführung der Trierer Sportakademie und des PST Trier die erste Laufwettkämpfe in der Corona-Zeit im Moselstadion stattfinden. Dabei wird sich zunächst auf die Jugend- und Aktivenklassen (ab 16 Jahre) und den Leistungssport konzentriert. So gelten beispielsweise für die 5000-Meter-Rennen am 23. Juli Zeitlimits von 17 Minuten bei Männern und 20 Minuten bei Frauen. Pro Lauf sind gemäß der Corona-Auflagen maximal zehn Teilnehmer zugelassen. Teilnahme-Voraussetzung ist außerdem ein ausgefüllter Covid19-Fragebogens des DOSB. Meldeschluss ist jeweils drei Tage vor dem Wettkampf per E-Mail an Marc Kowalinski (m.kowalinski@sportakademie.de). Nachmeldungen sind bei allen Veranstaltungen nicht möglich.