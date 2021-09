Freundschaftslauf : Stefan-Andres-Lauf erstmals nur mit Voranmeldung

Beim Stefan-Andres-Lauf geht es zum 33. Mal ohne Zeitmessung laufend auf die Spuren des in Schweich Schweich aufgewachsenen Dichters durch die herbstliche Wald- und Weinbergslandschaft. Foto: Holger Teusch

Schweich Nach der Corona-Pause 2020 findet der älteste Freundschaftslauf der Region Trier, der Stefan-Andres-Lauf, am Sonntag (19. September, 10 Uhr) wieder statt.

Der LT Schweich organisiert den Landschaftslauf ohne Zeitmessung über zwei Distanzen: 15 Kilometer (etwa 360 Höhenmeter) und 24 Kilometer (rund 600 Höhenmeter). Start ist traditionell seit 1988 um 10 Uhr am Niederprümer Hof in Schweich, dem Sitz der Stefan-Andres-Gesellschaft, die sich zur Aufgabe gestellt hat, das Erbe des in Schweich aufgewachsenen Dichters zu bewahren.