Tipp fürs Wochenende Stefan-Andres-Lauf und Ruwer-Saar-Mosel-RTF

Kein Wettkampfstress, kein Zeitendruck, was 1988 noch exotisch war, hat mittlerweile eine große Anhängerschaft: Freundschaftsläufe ohne Zeitmessung und Ergebnisliste. Von der LGM Leiwen ins Leben gerufen richtet der LT Schweich den Urvater dieser Laufvariante in der Region Trier, den Stefan-Andres-Freundschaftslauf, seit 2018 aus. Bei der 36. Auflage am Sonntag (11.8.) um 9 Uhr werden drei Strecken über zwölf, 18 und 26 Kilometer angeboten. Wie vor knapp vier Jahrzehnten bietet sich der Stefan-Andres-Lauf beispielsweise an, um Abwechslung ins Vorbereitungstraining für einen Herbstmarathon zu bringen. Oder einfach nur, um mit Gleichgesinnten auf ausgeschilderten Strecken und mit Verpflegungsstationen ein neues, landschaftlich reizvolles Laufterrain zu erkunden. Start ist traditionell am Sitz der Stefan-Andres-Gesellschaft am Niederprümerhof, Ziel am Haus des Sports des Sportzentrums in Schweich. Ein Startgeld wird nicht erhoben, der LT Schweich sammelt aber Spenden zugunsten des Projekts Lebensmittelschrank Schweich.