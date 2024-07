Straßenlauf in Platten Startverschiebung wegen Überflutung (Fotos)

Rund 200 Läufer kamen trotz widriger Wetterprognosen am Freitagabend zum 22. Straßenlauf des TuS Platten ins Liesertal. Die Kinderläufe zu Beginn mussten im strömenden Regen durchgeführt werden. Anschließend verschob sich der Start zum Fünf-Kilometer-Rennen. Eine Senke auf der Strecke war mit Wasser und Geröll vollgelaufen und wurde von der Freiwilligen Feuerwehr aber schnell wieder passierbar gemacht. Weitgehend ohne weitere Niederschläge, aber bei großer Schwüle sicherten sich anschließend die Trierer Studentin Lena Müller (LLG Hunsrück/19:47) und der Trierer Tobias Paszkiet (Homebodies on Stage/16:41) über fünf Kilometer den Sieg. Im Hauptlauf über zehn Kilometer gab es durch Maëlynn Dussaucy (43:39 Minuten), Michelle Trumm (43:40) und Bernadette Berens (45:01) wie bereits vor zwei Jahren einen Dreifachsieg für den LT Schweich. Bei den Männern entschied Triathlet Johannes Flesch (Tri Post Trier) mit 34:04 Minuten das Duell mit Benedikt Althoff (TuS Bengel/34:15) für sich. Dritter wurde Johannes Flesch (PSV Wengerohr/37:36). Ältester Teilnehmer war der 91-jährige Hans Both aus Prüm, der fünf Kilometer in 56 Minuten walkte.