IRT-Läufermeeting : Schnellsten deutschen Laufbrüder kommen

Mit Lukas Abele vom SSC Hanau-Rodenbach (links, hier beim BMW-Cloppenburg-Meeting im Trierer Moselstadion 2018) hat sich der aktuelle deutsche 1500-Meter-Vizemeister für das IRT-Läufermeeting über zehn Kilometer am 18. Oktober angekündigt. Foto: Holger Teusch

Föhren Streckenrekord beim IRT-Läufermeeting am 18. Oktober sind in Gefahr.

Die Rheinlandmeisterschaften im Zehn-Kilometer-Straßenlauf im Rahmen des IRT-Läufermeetings am 18. Oktober versprechen schon die schnellsten der Geschichte zu werden (der TV berichtete). Zeiten nahe der Halb-Stunden-Schallmauer können auch deshalb möglich werden, weil die Bewerber um die Rheinlandtitel mit Läufern aus anderen Bundesländern starten. Kurz vor Meldeschluss am Montag (12. Oktober) haben sich auch die schnellsten deutschen Laufbrüder angekündigt. Lukas und Marius Abele führen nun das sowieso schon starke Aufgebot des SCC Hanau-Rodenbach an.