Traillauf : Streckentest mit angebrochenen Rippen

Orscholz Der aus Schweich stammende Markus Krempchen setzt sich mit Haut und Haaren für den Saarschleifen-Traillauf ein. Die Königsdistanz ist er mit angebrochenen Rippen abgelaufen.

Na klar, es tut weh. Aber Markus Krempchen lief trotzdem am vergangenen Samstag mehr als 50 Kilometer. Der 47-Jährige biss auf die Zähne und erfreute sich an den Ausblicken, die ihm „seine“ Ultramarathonstrecke bietet. Der aus Schweich stammende Traillauf-Spezialist testete mit zwei angebrochenen Rippen die Königsdistanz des SaarschleifenRun am 27. Juli - und ist begeistert: „Wenn um sechs Uhr die Sonne an der Saarschleife aufgeht, das ist einfach nur schön“, sagt er.