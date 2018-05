SV Trier-Olewig bittet zum Panoramalauf

Wer am Wochenende nicht unbedingt die große sportliche Heraausforderung des Marathons in Luxemburg sucht, findet in Trier eine Alternative. Der Lauftreff des SV Olewig lädt am Samstag, 12. Mai, erneut zum Freundschaftslauf ohne Zeitnahme ein. Der Panoramalauf bietet drei alternative Strecken durch die Natur mit vielen schönen Ausblicken. Start für alle Strecken (10, 15 und 25 Kilometer) ist um 14 Uhr am Sportplatz Olewig, Mühlenstraße. Es wird keine Teilnahmegebühr erhoben. Für Verpflegung während und nach dem Lauf ist gesorgt. Am Sportplatz stehen auch Umkleide- und Duschmöglichkeiten zur Verfügung. Weitere Informationen: Christoph Heckel, Telefon 0171/7510752, christoph.heckel@arcor.de