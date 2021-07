Läufermeeting : Sportfest der Zentimeter-Entscheidungen

Trier 286 Teilnehmer starteten im Trierer Moselstadion beim ersten SWT-Läufermeeting in diesem Jahr und begeisterten mit knappen Zieleinläufen und guten Zeiten.

(teu) Das Team der Zielbildauswerter um Andreas und Michael Strupp musste am Samstagnachmittag beim SWT-Läufermeeting im Trierer Moselstadion oft ganz genau hinschauen. Egal ob 100- oder 800-Meter-Läufer, in keiner Disziplin ließen sich die Athleten Zeit für taktische Spielchen, trotzdem fiel die Entscheidung um den ersten Platz, aber auch um viele weitere Platzierungen oft erst auf der Ziellinie.

Am packendsten war der Rennen über 800 Meter. Lokalmatador Giulio Ehses vom Mitausrichter Post-Sportverein Trier (der PST organisierte das Läufermeeting zusammen mit der Sportakademie Trier) stürmte Schulter an Schulter mit dem luxemburgischen Vizemeister Luc Hensgen über die Zielgerade. Irgendwie drückte der Fünfte der Deutschen U-23-Meisterschaften seine Brust früher über die Ziellinie: Sieg in 1:53,36 Minuten mit sechs Hundertstelsekunden. Die dritt- bis achtplatzierten Läufer, unter anderem mit dem persönliche Bestzeit von 1:56,82 Minuten laufenden U-20-Junior Constantin Fuchs, kamen innerhalb von 0,69 Sekunden ins Ziel. „Ich bin ganz hinten gelaufen und trotzdem Bestzeit“, wunderte sich Damian Gindorf (PST/1:57,44) über den Sog.

Ein Hauch von Olympia wehte trotzdem durchs Moselstadion, als Wilfried Koffi in 49,58 Sekunden über die Stadionrunde fegte. Der 33-Jährige von der Elfenbeinküste, der in Trier lebt und Luxemburg arbeitet, hat seine Olympiapläne für dieses Jahr auf Eis gelegt. Er wartet auf die Bewilligung des Startpassantrags, um für den PST auch die Bestenlisten zu stürmen.

Wie gut das SWT-Läufermeeting besetzt war, zeigt aber, dass die Nationale Anti-Doping-Agentur (NADA) die Wettkämpfe verfolgte und Vera Coutellier nach deren beeindruckenden 800-Meter-Sieg in 2:07,49 Minuten nicht mehr von der Seite wisch. Im Sog der Team-EM-Teilnehmerin und der Luxemburgerin Fanny Arendt (2:13,49) verbesserten die Konzerin Anna Meyer (1. FC Kaiserslautern) und Lotta Schlund (PST) ihre Hausrekorde auf 2:14,95 Minuten beziehungsweise 2:15,42 Minuten. U-18-Juniorin Lilian Schmidt (PST) blieb in 2:19,47 Minuten erstmals unter der 2:20-Minuten-Schallmauer.

Schlund und Ehses verordnete PST-Mittelstreckentrainer und Meeting-Orgachef Marc Kowalinski einen Doppelstart über 800 Meter und 3000 Meter. Ehses nutzte diesen für einen Doppelsieg. Nach gleichmäßigen zwei Kilometern blähte der 21-Jährige eingangs der vorletzten Runde die Wangen auf, um dem zweitplatzierten Kevin Tepe (Pforzheim) in 8:44,48 Minuten noch um 15 Sekunden zu distanzieren. Schlund blieb in 10:02,15 Minuten nur knapp über zehn Minuten und musste nur der Rehlingerin Miriam Marx (9:51,83) den Vortritt lassen. Am meisten gefeiert wurde aber Jan Gerth. Der 17-jährige PST-Läufer erfüllte in 9:09,07 Minuten als Fünftplatzierter die U-18-Norm (9:10,20) für die Deutschen Jugendmeisterschaften Ende des Monats in Rostock - und muss nun womöglich seine Urlaubspläne anpassen.