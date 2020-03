Crossduathlon : Tag der zweiten Siege beim Trierer X-Duathlon (Fotos)

Trier Die Luxemburgerin Isabell Klein und der Jens Roth von Tri Post Trier gewinnen zum zweiten Mal den BMW Cloppenburg X-Duathlon im Trierer Weißhauswald.

(teu) Jenas Roth ist der zweite Mann, der den BMW Cloppenburg X-Duathlon in Trier zum zweiten Mal gewinnen konnte. Das hatte vor dem 32-Jährigen von Tri Post Trier nur Premierensieger Benjamin Rossmann (Bad Marienberg) in den Jahren 2008 und 2010 geschafft. Wie Roth feierte auch die Luxemburgerin Isabell Klein im sogenannten „Cross der Asse“ ihren zweiten Sieg nach 2014.

Die erste Woche zu Hause in Trier nach dem Trainingslager mit Hawaii-Ironman-Sieger Patrick Lange trat Roth im Training kürzer, schonte sich dann trotz am Ende mehr als einer Minute Vorsprung vor Vereinskamerad Andreas Theobald nicht. „Ich wollte das richtig durchziehen“, sagte der fünfmalige Deutsche Meister im Crosstriathlon. Nachdem Roth und Theobald zusammen mit ihrem Triathlon-Bundesliga-Teamkollegen Timo Spitzhorn die ersten fünf Lauf-Kilometer vom Waldstadion, durchs Falsche Biewertal und die berüchtigten Treppen zum Wildgehege hinauf absolviert hatten (in 16:17 Minuten), setzte sich Roth und Theobald auf der ersten der vier Mountainbike-Runden über den Kockelsberg ab. Auf der zweiten Sechs-Kilometer-Schleife konnte Theobald dann den Anschluss nicht mehr halten. „Ich wurde die ganze Zeit von Matthias Frohn gejagt“, erzählt der 26-Jährige. Der Mountainbike-Spezialist vom TuS Schleiden fuhr mit der zweitbesten Radzeit von 58:05 Minuten (nur Roth war sieben Sekunden schneller) zu Theobald auf. „Wir sind zusammen auf die Laufstrecke gegangen und ich war froh, dass ich da ein paar Körner mehr übrig hatte. Ich bin überglücklich über den zweiten Platz. Jens hat einfach wieder ein saustarkes Rennen geliefert“, der Frohn um 27 Sekunden distanzieren konnte. „Ich habe gestern einen Crossduathlon in Haltern am See im Münsterland gewonnen und deshalb bin ich absolut zufrieden, dass ich auf dem Podium gelandet bin“, sagte der 34-Jährige vom TuS Schleiden.