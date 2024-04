Seit Jahrzehnten ist der 78-Jährige dabei „Kalle“ sorgt beim Hermeskeiler Radweglauf für Kalorien und dafür, dass sie verbrannt werden

Karl-Heinz „Kalle“ Becker ist in Hermeskeil für die Verpflegung zuständig Nicht nur selbst laufen, sondern auch dafür sorgen, dass andere laufen können, ist für „Kalle“, wie Karl-Heinz Becker meist genannt wird, selbstverständlich. „Ich war bei fast allen Läufen in Hermeskeil mit dabei, bei denen, die vom Kneipp-Verein in den 80ern organisiert wurden, später beim Stadt- und Crosslauf und nun beim Radweglauf des TV Hermeskeil“, erzählt er. Mit dem langjährigen Organisator Franz-Josef Ott probierte er „bestimmt hundert Mal“ Streckenvarianten für die früheren Cross- und Landschaftsläufe aus, wies den Teilnehmern als Streckenposten die Richtung, sorgte als Schlussläufer am Ende des Feldes für Sicherheit, „aber in 95 Prozent der Fälle war und bin ich für die Verpflegung zuständig.“