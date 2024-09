Sport am Wochenende 30. Bitburger Stadtlauf: Inklusion praktizieren, nicht nur drüber sprechen!

Bitburg · Am 8. September findet der Stadtlauf in Bitburg zum 30. Mal statt. Die Initiatoren Guido Kirsch und Peter de Winkel erinnern sich an die Anfänge der Sportveranstaltung für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung und Anekdoten aus drei Jahrzehnten.

03.09.2024 , 06:59 Uhr

Bewegungsspaß für alle fördert seit 1994 der Bitburger Stadtlauf am zweiten Sonntag im September. Foto: Holger Teusch

Von Holger Teusch