Teba-Radweglauf Hermeskeil Teilnehmerrekord und Bocks erster Sieg (Fotos)

Trotz Kälte, Regen- und Graupelschauer kamen so viele Läufer wie noch nie zum Teba-Radweglauf nach Hermeskeil. 763 Teilnehmer zählte der ausrichtende TV Hermeskeil am Samstagnachmittag im Ziel am ehemaligen Bahnhof der Hochwaldstadt. Im Hauptlauf über zehn Kilometer, dem dritten Wertungslauf des 30. Bitburger 0,0%-Läufercups, siegten Sara Schumacher (LT Schweich/41:35) und Alexander Bock in 32:26 Minuten.