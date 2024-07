Kühles Eifelwetter und von der warmen Sonne verwöhnte Rotweine, diese außergewöhnliche Kombination lockte am Freitagabend 285 Läufer und Wanderer zum Rotweinlauf nach Bitburg. Damit kamen noch einmal 41 mehr, als bei sommerlichen Bedingungen 2023. „Wir haben sogar Teilnehmer, die aus Bayern nur wegen unseres Laufs gekommen sind“, freute sich Peter de Winkel von der Laufgruppe „Die Eifelläufer“, dass die Veranstaltung über die Region hinaus Aufmerksamkeit erregt. „Mehr als 250 Menschen haben sich heute einige Kilometer bewegt, statt auf der Couch zu sitzen“, betont der Organisationsleiter, dass man Menschen zum Laufen oder Gehen motivieren will. Die fingerhutgroßen Weinverkostungen sind mitunter auch ein Gag, sodass Mancher mitmacht, der nicht auf die Idee käme, an einem herkömmlichen Lauf teilzunehmen. De Winkel betont: Es geht um Bewegung, Kommunikation und Genuss.