Eifelmarathon Theos letzter Lauf

„Mach' bloß nicht zu viel Tamtam“, sagte Theo Krämer. Ja, der Halbmarathon beim 25. Eifelmararthon war zwar sein letzter offizieller Lauf. Erfolgreich in etwas mehr als drei Stunden absolvierte der 80-Jährige aus Schönecken die 21,1-Kilometer-Distanz vom Schloss Hamm, um den Bitburger Stausee und etliche Höhenmeter hinauf nach Waxweiler in etwas mehr als drei Stunden. Aber Krämer ist und war nie jemand, der das Rampenlicht suchte. Dabei wäre der einzige Marathon in der Region ohne Theo Krämer nicht vorstellbar.