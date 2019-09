Ausdauersport : Theobald gewinnt dank Crosslaufqualitäten

86 Ausdauersportler kämpften auf den Bahnen des Trierer Nordbads beim 18. Swim & Run in verschiedenen Rennen in der ersten Disziplin um eine gute Position. Foto: Holger Teusch

Trier 86 Ausdauersportler kamen beim 18. Trierer Swim & Run ins Ziel. Im Nordbad-Cup siegten Tine Hausmann und Andreas Theobald nach spannenden Rennen.

Zum Saisonabschluss im Trierer Nordbad machten es die Ausdauermehrkämpfer am vergangenen Samstag (14. September) noch einmal spannend. Beim 18. Swim & Run sicherte sich Lokalmatador Andreas Theobald vom ausrichtenden Tri Post Trier erst auf dem letzten Kilometer des abschließenden Fünf-Kilometer-Laufs den Sieg vor dem lange Zeit führenden Thomas Ott.

Der Triathlet, der in der abgelaufenen Saison für Darmstadt startete, hatte nach 700 Meer Schwimmen einen komfortablen Vorsprung. Auf den insgesamt fünf Lauf-Kilometern über die Nordbad-Liegewiesen, kam der 19-Jährige, der in diesem Jahr auch einen 18. Platz beim Junioren-Europacup in Ungarn erzielte, aber gar nicht mit den vielen Richtungswechseln zurecht. „Man muss immer wieder neu antreten“, erklärte Ott. Theobald, der mit der U-20-Crosslaufmannschaft des PST Trier auch schon Deutscher Vizemeister war, merkte schnell, dass er auf dem anspruchsvollen Geläuf Boden zu seinem möglichen künftigen Teamkameraden gutmachen konnte. Marc Pschebizin, Teamchef des PSD Bank Tri Post Trier, bestätigte, dass Gespräche mit Ott hinsichtlich der Triathlon-Bundesliga-Saison 2020 laufen.