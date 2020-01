Bezirksmeisterschaften : Titelverteidiger gesucht

Johannes Hein (109) und Abraham Wirtz (125) vom Post-Sportverein Trier können in diesem Jahr bei den Bezirksmeisterschaften im Crosslauf die Nachfolge ihres PST-Vereinskameraden Dominik Werhan als Mittelstrecken-Titelträger antreten. Foto: Holger Teusch

Manderscheid Zu den Bezirksmeisterschaften im Crosslauf am ersten Februar-Sonntag in Manderscheid haben fast genauso viele Athleten gemeldet, wie im vergangenen Jahr.

Gelingt es nach drei Jahren wieder einem Läufer in den Hauptrennen der Bezirks-Crosslauf-Meisterschaften seinen Vorjahrestitel zu verteidigen? Zuletzt gab es immer neue Sieger. Doch die Chancen stehen zumindest laut Meldeliste am Sonntag (2. Februar) auf dem gut 1,5 Kilometer langen Rundkurs mit Start und Ziel am Manderscheider Sportplatz gut. Außer Langstrecken-Gewinnerin Michelle Bauer vom Lauftreff Schweich (LTS) sind alle 2019er Meister wieder angemeldet. Erste Kandidatin für Bauers Nachfolge ist ihre Vereinskameradin Yvonne Engel, die nach 2013 und 2018 zum dritten Mal gewinnen kann.