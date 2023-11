Ältester Lauf der Region Tragisches Unglück beim Konzer Wurzelweglauf

Seelsorger statt Siegerehrung, der 47. Konzer Wurzelweglauf endete in bedrückender Atmosphäre. Nach mehr als der Hälfte der Zehn-Kilometer-Strecke brach ein älterer Läufer auf dem sogenannten Gummiweg zusammen. Nachfolgende Läufer und Streckenposten leisteten Erste Hilfe und riefen sofort die bei Start und Ziel bereit stehenden Sanitäter im Rettungswagen herbei. Der Mann, seit vielen Jahren Stammgast beim Wurzelweglauf, verstarb allerdings noch am Unglücksort. Für die Ersthelfer und die Läufer, die auf ihrem Weg zurück zum Startpunkt an der Stelle vorbei mussten, wurde psychologische Betreuung angeboten.