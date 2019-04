In der Region Trier beginnt in diesen Tagen vielerorts die Vorbereitung auf den Trierer Stadtlauf. Der wird in seiner 36. Auflage am 30. Juni Tausende Freizeitsportler an die Startlinie für die bei Hauptdistanzen locken. Mit dabei sein werden auch 40 Frauen und Männer, die sich bei der Aktion „Der TV bewegt!“ in den kommenden Wochen vorbereiten. Gemeinsam mit dem Kooperationspartner Volksbank Trier hat der Trierische Volksfreund die Teilnahme an dieser professionell angeleiteten Trainingsaktion verlost. Die Gewinner stehen nun fest:

5,4 Kilometer: Vera Anschutz-Baden, Beate Beyer, Caroline Britz, Anja Dixius, Katharina Dören, Monika Hennen, Annette Hermes-Cluesserath, Christine Imping-Schaffrath, Isabel Knapp, Carmen Kirsten, Rita Kruse, Petra Mattes, Rebecca Milde, Mechthild Reis, Ralf Schmidt, Monika Schommers, Elisabeth Tressel, Anne-Katrin Weiland, Anneliese Weiland und Martina Weinand.

10 Kilometer: Andreas Blitsch, Karin Fickinger, Tanja Fritzen-Krämer, Jutta Hutmacher, Bettina Jaeger, Heinz Bernd Kneib, Ilona Lellig, Jürgen Müller, Michaela Muthers, Uwe Muthers, Kai Neitzert, Katrin Schake, Isabel Sturm, Antje Theis, Roman Wagner, Waltraud Schilz-Bär, Natascha Sonnen, Jens Schmitt, Holger Müller und Michel Lehnert.

www.volksfreund.de/laufen