Leichtathletik : Trainingslaufsieg trotz frechem Hund

Trier-Ehrang 276 Läufer kommen bei der Premiere des Ehranger Stadtmauerlaufs ins Ziel. U-23-Vizeeuropameister Samuel Fitwi gewinnt über zehn Kilometer.

Samuel Fitwi war zu schnell. Zu schnell für die Konkurrenz beim ersten Ehranger Stadtlauflauf. Das war klar! Der letztjährige U-23-Vizeeuropameister im Crosslauf kündigte vor dem Start zum Hauptlauf über zehn Kilometer ein Tempo von 3:10 Minuten für jeden 1000-Meter-Abschnitt an. Ein schneller Trainingslauf für die Deutschen Straßenlauf-Meisterschaften sollte es werden. Nach 31:41 Minuten war der 23-Jährige von der LG Vulkaneifel im Ziel. Punktlandung!

Werhan (34:41 Minuten) abhängen konnte Müller, der nach 34:03 Minuten das Ziel erreichte. Aber die zusätzliche Motivation durch den Hund im Nacken brachte ihn auch nicht näher an Fitwi heran. Vor allem reichte es dem Treibjäger nach einigen hundert Metern und er ließ von Müller ab.

Wie Fitwi testete auch Yvonne Engel auf der teils pottebenen, teilweise aber auch mit kurzen, steilen Anstiegen über Kopfsteinpflaster versehenen Ehranger Laufrunde für die Zehn-Kilometer-DM. Die 40:06 Minuten der 42-Jährigen vom Lauftreff Schweich sind auf einer weniger verwinkelten Strecke deutlich unter 40 Minuten wert. Gespannt sein darf man auch, was Johannes Hein auf einer gänzlich flachen Fünf-Kilometer-Strecke erzielen kann. In Ehrang gewann der Doppel-Jugend-Rheinlandmeister vom PST Trier das Rennen über die kürzere Distanz in 16:42 Minuten vor dem lange Zeit führenden Sven Berg (LT Schweich/16:53). Schnellste Frau war Bergs Vereinskameradin Sara Schumacher (20:36).