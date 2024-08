Revival nach 20 Jahren Triathlon in Gerolstein – Mit 80 Bahnen im Hallenbad fing alles an

Es war aus deutscher Sicht ein großer Gänsehautmoment der Olympischen Spiele von Paris, als Laura Lindemann vor wenigen Tagen an der Seine zur Goldmedaille für die deutsche Mixed-Staffel sprintete. Eine Wiege dieses Erfolgs steht in der Eifel. In Gerolstein fand 1982 zwar nicht der allererste deutsche Triathlon statt. Dieser wurde am 25. April 1982 in Essen ausgetragen. Der Gerolsteiner Triathlon war aber in der Anfangszeit die vielleicht bedeutendste Veranstaltung mit dem Höhepunkt der Deutschen Meisterschaft 1988.