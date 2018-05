Trier-Saarburger Nachwuchs überzeugt

Bevor sich beim Pfingstsportfest im saarländischen Rehlingen der Mannheimer Speerwerfer Andreas Hofmann mit 91,44 Metern an die dritte Stelle der Weltjahresbestenliste setzte, überzeugte der Leichtathletik-Nachwuchs aus dem Kreis Trier-Saarburg über 800 Meter. Bei den 13-jährigen Mädchen machten Maren Spang und Anna Awender den Sieg unter sich aus. Im Endspurt siegte die Nachwuchsathletin vom TuS Fortuna Saarburg in 2:35,87 Minuten knapp vor der von der TG Konz (2:36,56). Im Rennen des Jahrgangs 2004 belegte Pia Sauerwein in 2:34,92 Minuten den vierten Platz. Fast exakt die gleiche Zeit erzielte ihre Konzer Vereinskameradin Leonie Elmer in 2:34,39 Minuten im Lauf der Altersklasse W15. Wie Spang konnte sich ihr Saarburger Vereinskamerad Louis Decker bei den zwölf Jahre alten Jungen über die Zwei-Runden-Distanz in 2:40,05 Minuten den Sieg sichern.