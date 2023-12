Das Silvesterlauf-Führungsauto und sein Fahrer Thomas Schröter Als Haile Gebrselassie fast im Kofferraum landete

Der 20. Bitburger-0,0%-Silvesterlauf in Trier hat sich ins kollektive Gedächtnis der Laufszene weit über die Region hinaus eingebrannt: Haile Gebrselassie an der Mosel – und fast in Thomas Schröters Kofferraum! Geschätzt 20.000 Menschen standen 2009 am Ein-Kilometer-Rundkurs, um die Lauflegende aus Äthiopien hautnah zu erleben. Am liebsten so nah, dass Schröter als Fahrer der Führungsautos nach der ersten Runde Probleme hatte, seine Parkbucht anzusteuern.