Rekordverdächtig viele Läufer Trierer Firmenlauf am 17. Mai: Bereits 3000 Anmeldungen!

Die längste Läuferschlange der Region Trier gibt es auf jeden Fall am Vorabend zu Christi Himmelfahrt (Mittwoch, 17. Mai, ab 19 Uhr) zu bestaunen. Am Freitag hat die Anzahl der Meldungen für den Bitburger 0,0%-Firmenlauf durch die Trierer Innenstadt die 3000er-Marke überschritten. „Wir sind auf dem besten Weg zur teilnehmerstärksten Veranstaltung der Trierer Sportgeschichte“, sagt Hans Tilly, der Vorstandssprecher des Ausrichtervereins Silvesterlauf Trier. „Letztes Jahr waren es zu dem Zeitpunkt weniger als halb so viele Meldungen wie diesmal“, ergänzt sein Vereinskollege Berthold Mertes.