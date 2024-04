Schon jetzt mehr als 2000 Anmeldungen Trierer Firmenlauf wieder auf Rekordkurs

Die teilnehmerstärkste Laufveranstaltung der Trierer Sportgeschichte verspricht noch größer zu werden! Exakt einen Monat vor der zehnten Auflage am 8. Mai (ab 19 Uhr) wurde Anfang dieser Woche die 2000. Startnummer vergeben. „Das ist der zu diesem Zeitpunkt vergleichsweise höchste Zwischenstand, den wir seit der Premiere 2014 hatten”, sagt Hans Tilly. Der Vorstandssprecher des veranstaltenden Vereins Silvesterlauf Trier ergänzt: „Das lässt einen neuerlichen Teilnehmerrekord erhoffen.“ Ein bisschen schwirrt die Zahl 5000 in den Köpfen herum, gesteht Tilly. Vor einem Jahr kamen inklusive 229 Mädchen und Jungen in den – dem Firmenlauf vorgeschalteten – Sparkasse Trier-Jugendläufen 4126 Läufer ins Ziel.