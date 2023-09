Trierer Frauenlauf 820 Anmeldungen kurz vor Meldeschluss

Zumal die Online-Anmeldung unter www.frauenlauf-trier.de noch bis Dienstag (24 Uhr) geöffnet ist. Die Startunterlagen können am Dienstag und Donnerstag (jeweils 10-13 Uhr) und Mittwoch (16-18 Uhr) in der Geschäftsstelle des Ausrichtervereins in der Maarstraße 6 abgeholt werden. Zusätzlicher Ausgabetag ist der Samstag zwischen 11 und 18 Uhr in der Neustraße, gegenüber dem Geschäfts von Titelsponsorin Edith Lücke. Am Veranstaltungstag können die Unterlagen auf dem Schulhof des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums an der Olewiger Straße abgeholt werden.