Nach 178 Mädchen und Jungen bis elf Jahre, die im vergangenen Jahr am S4young-Kinderleichtathletik-Hallensportfest in Trier teilnahmen, geht der ausrichtende Verein Silvesterlauf Trier am 3. Februar (Beginn: 11 Uhr) mit der Veranstaltung in die zweite Runde. Von Holger Teusch