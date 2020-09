Geländelauf : Trierer Läufer vorne dabei beim Hartfüssler-Trail mit 600 Startern

Erwin Volz vom PSV Wengerohr verpasste als Zweiter den Sieg in der Ü-50-Masterswertung des Hartfüsslertrails in Saarbrücken den Sieg nur knapp. Foto: Holger Teusch

Saarbrücken 600 Läufer starteten corona-konform beim Hartfüssler-Trail in Saarbrücken. Vorne mit dabei bei einer der größten Laufveranstaltungen der Corona-Zeit waren auch einige Sportler aus der Region Trier.

Mit bis zu 1600 Höhenmetern auf der 58-Kilometer-Distanz, allerdings mit ständigem Auf und Ab statt an einem Stück war auch der Hartfüssler-Trail am vergangenen Wochenende eine Art Berglauf. Insgesamt rund 600 Läufer nahmen an zwei Tagen an der neunten Auflage des Geländelaufs in Saarbrücken teil. Das Programm wurde zeitlich gestreckte und von vier auf drei Wettbewerbe reduziert, um Corona-Auflagen zu erfüllen. Die Starts für die 14 Kilometer, 30 Kilometer und 58 Kilometer langen Strecken ohne Begegnungsverkehr erfolgten in Blöcken.