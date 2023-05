Mehr als 1300 Mädchen und Jungen laufen SWT-Schullaufmeister ohne Startschuss zu hören (Fotos)

Ein gehörloser Sportler als Trierer Schullaufmeister gab es bisher noch nie. Nach drei Jahren Pause wegen der Covid-Pandemie fand die größte Nachwuchs-Laufveranstaltung am Mittwochvormittag zum 16. Mal im Moselstadion statt. Mit 1358 Mädchen und Jungen kamen fast so viele ins Ziel, wie 2019 (1555). „Die meisten Meldungen kamen erst in der letzten Woche. Man konnte lange Zeit nicht absehen, dass es wieder so viele werden würden“, sagte Organisationsleiter Marc Kowalinski von der Trierer Sportakademie, die die Schullaufmeisterschaften mit dem PST Trier und Unterstützung des Trierer Sportamts ausrichtet. Außerdem halfen Oberstufenschüler des AMG und des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums.