Trierer Stadtlauf Regen beim Stadtlauf? Fast 3000 Läufer lassen sich davon nicht stoppen (Fotos)

Überraschte Siegerin: Lotte Bös konnte auf den letzten Metern gar nicht glauben, dass sie den Halbmarathon gewinnen würde. „Ich laufe sehr gerne für mich im Alltag“, erklärte die Trierer Studentin, die keinem Verein angehört und in der Corona-Zeit den Ausdauersport so richtig für sich entdeckte. Zwar realisierte Bös, dass irgendwann das Führungsfahrrad für die erste Frau vor ihr fuhr, „aber dass ich tatsächlich als erste Frau in Ziel laufen würde, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich habe immer gedacht, da wird mich noch jemand überholen.“ Aber niemand kam mehr an Bös heran, die sich gegenüber 2023 um mehr als acht Minuten verbesserte.