Alle Startnummern sind weg Trierer Stadtlauf ist ausgebucht!

Zufriedene Gesichter, aber auch ein ganz klein bisschen ein weinendes Auge bei den Organisatoren des Trierer Stadtlaufs (Sonntag, 30.6., ab 8 Uhr): Alle 3500 Startnummern sind seit der Nacht auf Mittwoch vergeben. „Das ist deutlich mehr als vor einem Jahr. Das hatten wir so nicht zu träumen erhofft“, sagt Nicolas Klein vom Ausrichterverein und erklärt: „Wir mussten die Anmeldung schließen, weil wir sonst zu wenige Medaillen haben.“ 3500 Finisherplaketten hat der Trierer Stadtlauf-Verein geordert. 800 mehr als vor einem Jahr. Die Medaillen sind im Trend der Zeit umweltfreundlich aus Holz. Im Sinne der Nachhaltigkeit haben die Stadtlauf-Macher zusätzlich Limits gesetzt statt über Bedarf zu bestellen. In der Vergangenheit gingen wie bei vielen Laufveranstaltungen überzählige Medaillen zuweilen in den Müll.