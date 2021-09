Bitburger Stadtlauf : Laufen, damit Behinderte reiten können

Bitburg Doppelt schwer haben es die Organisatoren des Bitburger Stadtlaufs (Sonntag, 12. September) in diesem Jahr. Nicht nur Corona macht den Organisatoren des Vereins Eifelläufer zu schaffen, wegen Bauarbeiten muss auch eine neue Strecke her.

Gestartet wird in allen Wettbewerben in Blöcken von maximal 50 Läufern im Zwei-Minuten-Abstand auf dem Sportplatz der Sportschule. Vom Bambinilauf (Jahrgänge 2014 und jünger, zirka 200 Meter, Start 10 Uhr), dem 1000-Meter-Buddylauf (10.15 Uhr), Walking (fünf Kilometer, 10.10 Uhr), Fünf-Kilometer-Jedermannlauf (10.35 Uhr) und dem Hauptlauf über zehn Kilometer (11.30 Uhr) hat jeder Wettbewerb einen speziellen Verantwortlichen zugeteilt. Die komplette Veranstaltung findet draußen statt.

Bereits zwei Tage vor dem Online-Meldeschluss am Donnerstag, 9. September (12 Uhr!) lagen über 250 Meldungen und damit mehr vor, als bei der ersten Veranstaltung des Bitburger-0,0%-Läufercup während der Sommerferien in Mülheim an der Mosel (170 Läufer im Ziel). Die zum Läufercup zählenden zehn Kilometer in Bitburg versprechen guten Zeiten. Bei den Frauen gibt es ein Wiedersehen mit Nora Schmitz. Die 29-Jährige gewann 2017 im Trikot des PST Trier den Trierer Stadtlauf, lief bereits 36 Minuten und startet mittlerweile für den LC Euskirchen. Sie trifft unter anderem auf die diesjährige Maare-Mosel-Lauf-Gewinnerin Michelle Bauer (LT Schweich). Mit Ralf Ulmer und Timo Küpper bringt Schmitz zwei Vereinskameraden mit, die Martin Müller (LG Meulenwald Föhren) die Wiederholung seines Siegs von 2017 schwer machen werden.