Leichtathletik : Wegen Corona: Trierer Stadtlauf wieder abgesagt

Trier Die Organisatoren der Traditionsveranstaltung wollen dieses Jahr aber einen virtuellen Lauf starten.

(teu) Die Bund-Länder-Gespräche haben nicht die erhoffte Perspektive bieten können. Jedenfalls nicht für die Organisatoren des Trierer Stadtlaufs. Wenige Stunden nach Bekanntgabe der Beschlüsse in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gab Nicolas Klein bekannt, dass der seit Traditionslauf nach der Corona-bedingten Absage im vergangenen Jahr auch 2021 nicht stattfinden wird. Zumindest nicht real auf dem Rundkurs durch die Innenstadt mit Ziel vor der Porta Nigra, sondern virtuell. „Da gibt es schon coole Ideen“, sagt Klein. Das Konzept werde in den kommenden Wochen ausgearbeitet.

Wie der Stadtlauf-Club das zweite Jahr in Folge ohne die einzige Veranstaltung finanziell übersteht, dazu äußerte sich Klein nur vage: „Das werden wir am Ende des Jahres sehen.“ Er ließ aber so viel durchblicken, dass man außer auf den virtuellen Lauf auch auf einen realen Stadtlauf 2022 hinarbeite. Positiv: „100 Prozent der Sponsoren, die wir letztes Jahr gehabt haben, sind auch dieses Jahr dabei“, erzählt Klein.

Seit Monaten hatte der Vereinsvorstand an einem alternativen Stadtlauf-Konzept gearbeitet. Aber selbst ohne der Möglichkeit der Nachmeldungen, dem Versand der Startnummern per Post und anderen Maßnahmen, wäre die Unsicherheit noch zu groß gewesen. Nicht zuletzt stehe der Trierer Stadtlauf auch für die Atmosphäre mit vielen Zuschauern in der Stadt und dem Beisammensein der Aktiven nach dem Zieleinlauf. „Diese Atmosphäre gehört zum Trierer Stadtlauf und ohne diese, ist die Veranstaltung nicht mehr die, wie wir sie aus den Vorjahren kennen“, heißt es in der Erklärung zur Absage. Zusätzliche Unsicherheit, auch finanzieller Art wegen zusätzlicher Sicherungsmaßnahmen, hätte voraussichtlich die Amokfahrt durch die Trierer Fußgängerzone am 1. Dezember vergangenen Jahres gebracht.