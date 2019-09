Ausdauersport : Trierer Swim&Run auch ohne Vorjahressieger hochklassig

Trier/Ameland Jens Roth startet nicht beim Schwimm- und Lauf-Kombinationswettkampf am 14. September in Trier. Dafür kämpfen gleich drei Triathlon-Bundesliga-Athleten um den Sieg im Nordbad-Cup.

Jens Roth sieht an diesem Wochenende das salziges Nordseewasser und tiefen, kraftraubenden Sand den gewohnten 50-Meter-Bahnen im Trierer Nordbad und der einzige (wenn auch temporäre) Graslaufbahn der Großregion vor. Der Vorjahressieger des Trierer Swim&Run startet bei der Premiere des Xterra-Crosstriathlon auf der niederländischen Nordseeinsel Ameland und träumt von seinem ersten Xterra-Sieg. Dafür verzichtet der 31-Jährige auf die Verteidigung seines Titels bei seinem Heimrennen in Trier. Trotzdem wird es heute (14. September) auf der Königsdistanz, dem sogenannten Nordbad-Cup über 700 Meter Schwimmen und fünf Kilometer Laufen (Start: 13 Uhr) voraussichtlich einen Erstliga-Athleten als Sieger geben. Mit Andreas Theobald und Timo Spitzhorn treten zwei Mitglieder des PSD Bank Teams Tri Post Trier teil. Sie bekommen hochkarätige Konkurrenz durch Thomas Ott (ESV Gemünden), der mit dem Darmstädter Team den vierten Platz in der Bitburger 0,0% Triathlon-Bundesliga belegte.